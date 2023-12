Le plus grand scandale de matchs truqués de l’histoire du tennis a été mis au jour par un inspecteur de police belge. Reconstitution. «Cela peut paraître étrange, mais d’une certaine manière, je l’admire. C’est un self-made-man intelligent qui a très bien réussi», avoue Nicolas Borremans, inspecteur de police en chef au service de la lutte contre la criminalité financière, à la fin de notre entretien.

L’homme dont il parle est Grigor Sargsyan, 32 ans, le « Maestro » des matches de tennis truqués. Un homme charismatique avec lequel «on boirait une pinte dans un pub et qui n’a pas l’apparence d’un vrai criminel». «Sargsyan ne se considérait pas comme tel non plus, souligne l’enquêteur. En fait, il était extrêmement fier de son travail et de son surnom, le Maestro. Il ne s’attendait pas à se faire prendre, mais il aimait quand même l’attention qu’on lui portait.»C’est pourquoi il arborait un large sourire lors de sa comparution, en avril dernier, devant le tribunal d’Audenard





