Tirage au sort de l'Euro 2024 : la Belgique attend son destin

La Belgique attend de connaître son destin ce samedi à Hambourg où se déroule le tirage au sort qui déterminera la composition de son groupe au prochain Euro 2024 (direct vidéo sur La Une à 18h). Versés dans le pot 1, celui des grosses cylindrées de ce championnat d'Europe, les Diables rouges ne sont pas pour autant assurés d'hériter d'un tirage aisé tant la composition des différents chapeaux est hétéroclyte et peut réserver des surprises.

En près de 120 ans d'histoire et en 6 participations à l'Euro, les Belges en ont vu de toutes les couleurs et ont assurément des enseignements à tirer de leurs précédentes confrontations. Tirage clément, groupe de la mort, poule accessible : la Belgique aura pratiquement connu tous les scénarios lors de ses 6 participations à l'Euro. 1972 (Belgique) : Portugal - Ecosse - Danemark. La phase de poules se déroule hors phase finale entre 1970 et 1972. La Belgique entre donc réellement en lice en quart de finale face à l'Itali





L'Italie joue son avenir en qualifications pour l'Euro 2024Cent quatre-vingts minutes pour trancher le sort des champions d’Europe en charge déconcertés par les qualifications manquées aux deux dernières coupes du monde, en 2018 et 2022 : du jamais-vu ! Au bout de ce laps de temps, soit l’Italie décrochera un ticket direct pour l’Euro 2024 (via la 2e place derrière l’inaccessible Angleterre), soit elle devra, une 3e fois, passer par les barrages, fatals contre la Suède en 2017 et contre la Macédoine du Nord en 2022.La Macédoine du Nord est précisément le premier des deux adversaires de la « Nazionale » ce vendredi. Plus encore que la consistance présumée de la sélection balkanique, c’est cette coïncidence qui a agité la veille des « tifosis ». Un nouvel épilogue psychodramatique apparaît à la fois lointain – accrochée ce soir, l’Italie serait alors contrainte d’aller s’imposer à Leverkusen contre l’Ukraine, lundi, son adversaire direct, au repos entre-temps – et plausible au vu des récents précédents évoqués

