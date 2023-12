Le linguiste Mathieu Avanzi analyse et cartographie le français régional

Le linguiste Mathieu Avanzi analyse et cartographie le français tel qu’il est parlé dans les régions de France, de Suisse et de Belgique. Du gai savoir autour des expressions régionales, exercé avec rigueur scientifique. Si le débat pâtissier qui oppose les tenants du pain au chocolat et ceux de la chocolatine relève quasi d’une question identitaire en France,, en matière d’expressions régionales.

Entre collègues ou entre amis, il est parfois malaisé de s’accorder sur ce qu’on entend par chique ou bonbon. C’est un grand classique de nos régionalismes. Et cette période de fêtes rappelle qu’une même viennoiserie est appelée cougnou, cougnole, coquille, bonhomme ou encore mirou, selon le coin d’où l’on provient. Cetted’observer et de décrire les expressions régionalesComme on dit chez nous. Le grand livre du français de nos régions (1) est sortie en octobre, deux ans après la première mouture. Chaque carte qu’il publie sur les réseaux sociaux susciteLe choc de la frigolite (et des autres expressions régionales belges





LeVif » / 🏆 6. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kan Mathieu van der Poel zo veel crossen winnen als Erik De Vlaeminck en Sven Nys?Het begon op 16 februari 2014 in Heerlen, toen de 19 jaar en 28 dagen jonge Nederlander Mathieu van der Poel zijn allereerste profsucces in het veld

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

France Brel sort son deuxième livre sur la vie de Jacques BrelFrance Brel, l'une des filles de Jacques Brel, a suivi les traces de son célèbre père en devenant elle aussi une artiste, mais dans le domaine de la littérature. Son deuxième livre 'Chronique d’une vie, tome II – Un troubadour' invite le lecteur à retrouver son père désemparé à Bruxelles en 1946.

La source: rtlinfo - 🏆 8. / 63 Lire la suite »

Un adolescent britannique disparu depuis six ans retrouvé en FranceLe jeune britannique de 17 ans, Alex Batty, qui était porté disparu depuis six ans mais a été retrouvé en France plus tôt cette semaine, a déclaré à la police que son grand-père était décédé il y a six mois. Mais les voisins de l'homme prétendent l'avoir vu récemment. C'est ce qu'ont rapporté les médias britanniques.

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Fleur en Alexander maken keuze over toekomstNa Emma en Emile en Isabelle en Mathieu hebben nu ook Fleur en Alexander een keuze gemaakt: gaan ze de toekomst samen tegemoet of scheiden hun wegen?

La source: Nieuwsblad_be - 🏆 25. / 50 Lire la suite »

Waarom Tom Pidcock in het veldrijden nog niet helemaal bij de ‘Grote Drie’ hoortNa de succesvolle entree van Mathieu van der Poel en Tom Pidcock in het veld, met respectievelijk winst voor de Nederlander in Herentals (afgelopen

La source: SportVoetbal - 🏆 18. / 51 Lire la suite »

Adidas et Puma : la lutte fratricide de leurs créateurs, depuis l'Allemagne nazie, pour des chaussures de sportLe 4 juillet 1954 à Berne, en Suisse, la Hongrie joue face à l’Allemagne de l’Ouest lors de la finale de la Coupe du...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »