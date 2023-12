Plongez dans vos souvenirs de Noël à la télé

Attention, vous vous apprêtez à lire un article qui sort de l'ordinaire ! À l'occasion des fêtes de fin d'année, Décrypte, l'équipe de datajournalisme de la RTBF, s'est fixé une mission : vous replonger dans vos souvenirs de Noël à la télé.

Mais comment cette période de l'année a-t-elle évolué ces dernières décennies ? Est-ce vrai qu'on diffuse toujours les mêmes films à cette période ? Pour les chaînes de télé, RTBF en tête, quels sont les ingrédients d'une programmation réussie à l'approche de Noël et Nouvel An ? Pour répondre à ces questions, nous sommes retournés dans les archives papier des programmes télé depuis 1980. Nous avons aussi compilé des milliers de chiffres et regardé quelques dizaines d'heures d'archives (sans pour autant nous blottir sous la couette. Nous avons le sens du professionnalisme). Le résultat, le voici : un article dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Il suffit de sélectionner votre année de naissance dans le menu déroulant ci-dessous et de cliquer sur le bouton. Un article personnalisé apparaîtra aussitôt sous vos yeu





