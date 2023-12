France Brel sort son deuxième livre sur la vie de Jacques Brel

France Brel, l'une des filles de Jacques Brel, a suivi les traces de son célèbre père en devenant elle aussi une artiste, mais dans le domaine de la littérature. Influencé par l'héritage du chanteur, elle sort son deuxième livre sur la vie de ce dernier 'Chronique d’une vie, tome II – Un troubadour'. Dans ce tome, elle 'invite le lecteur à retrouver son père, désemparé, le 25 décembre 1946 à Bruxelles'.

Je présente votre père, Jacques Brel, comme le chanteur belge le plus mythique, celui qui laisse le plus de traces. Qu'est-ce que vous pensez de cette description-là, justement?Je trouve que vous n'avez pas tout à fait tort. Il y a quelque chose de mythique chez Jacques, mais alors expliquer pourquoi c'est comme ça, c'est difficile. Mais d'une manière générale, je crois que mon père a tout d'abord, à travers ses textes, touché les êtres humains parce que ses chansons, le contenu de ses chansons, c'est vraiment toucher à l'humanité de chacun. Et donc il s'adresse au cœur, il s'adresse à la vie, aux émotions des personne





