La Guinguette montoise cherche un repreneur : « Toutes mes économies y sont passées, je ne peux plus tenir »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« J’espère que mesdames sont au courant aussi » : image surprise lors du match du Standard sur RTL sports, même les commentateurs ne s’y attendaient pas (vidéo) Impressionnant dispositif de secours : une explosion a eu lieu ce mercredi soir dans une maison de la rue Saint-Antoine à Mouscron, un homme a été brûlé au visage

La tempête Ciaran va frapper la Belgique : heure et endroits, dégâts, alerte orange, trains supprimés… « on ne sait jamais avec les tempêtes » « Sortez de chez moi, bon sang ! » : soirée cauchemardesque pour la femme de la star belge, « je vais vous le faire payer » (photos)Fabrice et ses voisins sont en colère… à cause de Proximus : « On ne comprend plus rien, c’est du grand n’importe quoi » headtopics.com

David meurt sous les yeux de sa famille lors du rassemblement de voitures à Mons : « Son fils Davy est maintenant orphelin… » Repas froids, sans saveur, manque de personnel… : des familles de résidents de la maison de repos du Bois d’Havré en colère

Fabrice et ses voisins sont en colère… à cause de Proximus : « On ne comprend plus rien, c’est du grand n’importe quoi »

La Cour des comptes s’inquiète pour la soutenabilité de la dette de la Région bruxelloiseFin 2022, la dette de la Région-Capitale s’élevait à près de 11,5 milliards d’euros, en progression de 20 % en un an, et même de 108 % depuis 2018. Cette dette pèse ainsi aujourd’hui deux fois ses recettes annuelles, relève la Cour des comptes. Lire la suite ⮕

Clowns maléfiques et grands frissons à la caserne de pompiers de Quiévrain : découvrez toutes nos photosLes pompiers de Quiévrain proposaient, ces 30 et 31 octobre, la troisième édition de leur maison de l’horreur. Pour Halloween, la caserne a été transformée en maison hantée sur le thème du cirque. Entrez si vous osez… Lire la suite ⮕

Kiev rejette les accusations de Moscou après l’assaut d’un aéroport par une foule anti-IsraëlSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

Plus de cent localités bombardées: l’Ukraine dénonce la plus grande attaque russe depuis le début de l’annéeSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕

La patate championne du monde de la frite vient de la ferme de la Blanche Bannière, à Comines FranceLa patate cominoise de la Blanche Bannière, ferme située juste de l’autre côté de la frontière, est celle qui a permis à Aurèle Mestré de devenir champion du monde de la frite. Lire la suite ⮕

La Louvière : poursuite de la grève au bureau de l'ONEMLes travailleurs de l'Onem de La Louvière observent leur deuxième jour de grève et de blocage du site a indiqué la CGSP... Lire la suite ⮕