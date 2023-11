The Gaslight Anthem vindt tweede adem op comebackplaat

vrede met het verleden en giet die berusting in tien oprechte rocksongs. Zelfs grote held Bruce Springsteen levert een bijdrage.Na negen jaar stilte legt The Gaslight Anthem de naald weer in z’n punky americana-groef. Klonk de band op de vorige albums wat uitgeblust, dan heeft het verstrijken van de jaren voor berusting en een tweede adem gezorgd.

Nostalgie is nog steeds de belangrijkste brandstof van de band, en intussen kan The Gaslight Anthem ook teruggrijpen naar de eigen beginjaren. Fallon mijmert als vanouds weg over Het Leven en De Liefde, met loslaten als rode draad. Zijn uithalen zijn minder fors, maar de band compenseert dat met energieke bijdragen, bijgestaan door producer Peter Katis (The National, Interpol, Kurt Vile).

Le Comité olympique belge lance sa campagne pour Paris 2024La campagne pour Paris 2024 est officiellement lancée jeudi par le Comité Olympique et interfédéral belge sous le slogan de 'Together we'll make history' (Ensemble écrivons l'histoire).

ahum - mensen in het Funerarium": dit vindt ons testpanel van het meest morbide spookhuis in BelTussen de wachtrijen loopt vaak al een creep rond met een luide en stinkende kettingzaag. Maar hoe eng zijn de spookhuizen die de Belgische pretparken inrichten voor Halloween nu echt? Wij testen het uit, met een panel van jonge durvers/broekschijters . Hoe hoog onze testers de fear factor van hun ervaring inschatten, beoordelen ze na afloop.

De wereld vindt dat Israël te ver gaat door pijlen te richten op ziekenhuizen in GazaHet Israëlische dreigement om hospitalen in Gaza met honderden patiënten en 10.000 ontheemden te bombarderen, leidt tot wereldwijde afkeuring. Ook de VS benadrukken steeds vaker dat Israël meer moet doen om Palestijnse burgers te ontzien.

Jongerenwerking 'De Trappen' neemt museum over met dans, muziek, theater en poëzie tijdens KMSKA LAATOp donderdag 2 november organiseert jongerenwerking 'De Trappen' een unieke avond tijdens KMSKA LAAT. De organisatie voorziet tal van activiteiten tijdens een avond die in het teken staat van cultuur, ontspanning en artistieke beleving.

Jelle Wallays vindt geen nieuwe ploeg en zet noodgedwongen punt achter wielercarrière: "Ben klaar voor het volJelle Wallays neemt op 34-jarige leeftijd afscheid van het profpeloton. Wallays kreeg bij Cofidis geen contractverlenging en was dus op zoek naar een nieuwe ploeg, maar die zoektocht heeft hij stopgezet. Dat maakte de West-Vlaming woensdag zelf bekend op Instagram.

