Rob Luft put inspiratie uit Egyptische quarantaine

Door de coronapandemie raakte Rob Luft na een concert Egypte niet meer uit, dus bleef de Londense gitarist lange tijd hangen in Dahab, een stadje aan de Rode Zee. Met deze cd als resultaat. Niet dat we ondergedompeld worden in oosterse sferen – al is het slotnummer wel een Arabische klassieker.

Soms haalt Luft er een strijkkwartet bij, wat bijdraagt aan de zweverige sfeer in ‘Dreamworld’ en in ‘Endless summer’, waarin de woordeloze zang van Alice Zawadzki prima werkt. Luft serveert met ‘Flim’ (van Aphex Twin) en ‘Fleur Africaine’ (van Duke Ellington) ook twee covers, die hij een eigen cachet geeft. ‘Sunshine music’ is dan weer feestelijk. Eigenlijk is deze cd een feest van begin tot eind. Niet spectaculair, wel intens mooi.

Eerste buitenlanders verlaten Gaza via Egyptische grensWoensdagochtend heeft een eerste groep buitenlanders en zwaargewonden de Gazastrook kunnen verlaten naar Egypte. De grens werd geopend na een overeenkomst tussen Egypte, Israël en Hamas. Lire la suite ⮕

Nog nooit ‘Samson & Gert’ gezien en springen over William Boeva: dit was ‘De slimste mens’Dat Youtube-fenomeen Average Rob – alias Rob(ert) Van Impe – niet om een uitdaging verlegen zit, bewijst hij niet alleen met zijn deelname aan ‘De slimste mens’. Hij onderneemt er ook nog ’s een grote sprong. Lire la suite ⮕

Nog nooit ‘Samson & Gert’ gezien en springen over William Boeva: dit was ‘De slimste mens’Dat Youtube-fenomeen Average Rob – alias Rob(ert) Van Impe – niet om een uitdaging verlegen zit, bewijst hij niet alleen met zijn deelname aan ‘De slimste mens’. Hij onderneemt er ook nog ’s een grote sprong. Lire la suite ⮕

Average Rob springt over William Boeva: “Mag het, Erik?”Of Average Rob zijn stunts zelf doet? Wees daar maar zeker van! “Niet met je balzak tegen zijn hoofd, Rob!” Lire la suite ⮕

Average Rob springt over William Boeva: “Mag het, Erik?”Of Average Rob zijn stunts zelf doet? Wees daar maar zeker van! “Niet met je balzak tegen zijn hoofd, Rob!” Lire la suite ⮕

Average Rob vertelt over zijn ijskoude wandeling op Groenland in ‘De slimste mens’: “Als het zo koud is, wil jAverage Rob doet woensdag een gooi naar de titel van De slimste mens ter wereld. Maar binnenkort is hij ook te zien in het Play4-programma De expeditie: Groenland. Daarin leggen enkele bv’s de Arctic Circle Trail af, een wandeling van 160 kilometer. Daarin trotseerde hij ijskoude temperaturen, die ’s nachts tot -30 konden zakken. Lire la suite ⮕