La Commission européenne veut insister sur le retour des demandeurs d'asile déboutés

La migration a été brièvement abordée à la fin du sommet européen à Bruxelles. La présidente de la Commission a insisté sur le retour des demandeurs d'asile déboutés, avec le projet de mise en place d'un système commun de retour.

Un réseau d'officiers de liaison dans les pays d'origine devrait faciliter les actions d'identification. En outre, il faudrait soutenir le dialogue policier sur les réintégrations avec les pays tiers et de faciliter la délivrance de documents de voyage. Enfin, la Commission propose d'organiser, avec Frontex (l'agence des garde-frontières de l'UE), des opérations de retour conjointes.

Attentat à Bruxelles : une enquête pré-disciplinaire interne en cours au parquet de BruxellesLe ministère public en a fait l’annonce ce mercredi soir, précisant ne « rien » vouloir communiquer de plus compte tenu du caractère confidentiel que revêtent ces procédures disciplinaires. Lire la suite ⮕

La Fédération Wallonie-Bruxelles valide 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à BruxellesLe gouvernement de la Fédération a validé jeudi le résultat d’un appel à projets qui permettra de créer plus de 5.300 nouvelles places scolaires en Wallonie et à Bruxelles, et éliminer ainsi les zones en tension démographique pour les écoles. Lire la suite ⮕

Attentat terroriste à Bruxelles : Alexander De Croo exprime sa pleine confiance dans ses trois ministresLe Premier ministre, Alexander De Croo, a exprimé jeudi la confiance de son gouvernement dans les ministres de l’Intérieur et de la Justice, Annelies Verlinden et Paul Van Tigchelt, et la secrétaire d’Etat à l’Asile, Nicole de Moor, mis sur le gril ces derniers jours à la suite de l’attentat terroriste commis le 16 octobre à Bruxelles. Lire la suite ⮕

La Stib renforce ses lignes de bus vers les cimetières de Bruxelles pour la ToussaintLa Stib adapte son offre sur plusieurs lignes de bus le 1er novembre, afin de faciliter les déplacements des voyageurs vers les cimetières de la capitale à l’occasion de la Toussaint. Lire la suite ⮕

Attentat à Bruxelles : le ministre Paul Van Tigchelt en visite au parquet de Bruxelles, «choqué» par lesLe ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, a rendu visite jeudi au parquet de Bruxelles, mis en cause depuis quelques jours en raison de l’oubli d’une demande d’extradition de l’auteur présumé de l’attentat du 16 octobre. Lire la suite ⮕

Le trafiquant de drogue marseillais arrêté à Bruxelles va être remis à la France« Kamel Nabti, alias ’Marteau’, a été arrêté à Bruxelles. Il était recherché pour plusieurs dossiers et depuis la Belgique et les Pays-Bas, il continuait à alimenter en cocaïne le marché marseillais », a précisé cette source. Lire la suite ⮕