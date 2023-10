Weer winteravonden in de bib

uit waarom zoveel kinderen tegenwoordig een ‘etiketje’ dragen. Ze probeert ontelbaar vele ouders en families die er elke dag mee leven een warm hart onder de riem te stoppen.is een gevarieerde set aan eigen nummers, persoonlijke interpretaties en improvisaties. Joris weeft met zijn mondharmonica de rode Blues-draad doorheen een muzikaal Wonderland.is haar nieuwste telg en won in 2022 de 25ste Hercule Poirotprijs.

Alle winteravonden beginnen om 20 uur. Een abonnement voor de vier avonden kost 15 euro. Dagtickets kosten 5 euro. Tickets zijn te verkrijgen aan de balie in de bib, of te reserveren via bib@moerbeke.be of 09/346.79.50.

De gemeente Moerbeke start in november met de aanplant van een reeks nieuwe bomen. In een eerste fase gaan al 280 jong boompjes in de grond.Na Lokeren verwerft ook gemeente Moerbeke het pleegzorglabel. Samen met Pleegzorg Vlaanderen zet het gemeentebestuur een duurzame samenwerking op poten om pleegzorg bekend te maken op een … headtopics.com

Sociale Kruidenier De Komisse, die momenteel al actief is in Lokeren, komt weldra ook naar Moerbeke. Dat maakte schepen voor sociale zaken Inge Mertens (Lokaal Liberaal) dinsdagavond bekend.De aanleg van de ‘verkeerslus’ rond de dorpskom van Moerbeke-Waas is een volgende fase ingegaan. Vanaf vandaag wordt het kruispunt Den Uil heringericht.Hieronder vindt u alle uitslagen en alle doelpuntenmakers van alle weekendmatchen in het Oost-Vlaamse voetbal.

Leider KSK Kieldrecht en eerste achtervolger KFC Moerbeke boden de talrijk opgekomen toeschouwers een avondje topvoetbal aan. Een uur lang hielden beide ploegen elkaar perfect in evenwicht, maar … Kor Notteboom kroonde zich met twee goals en twee assists tot de matchwinnaar in de met 5-1 gewonnen topper tegen Sparta Waasmunster. Zaterdag speelt Notteboom met promovendus KFC Moerbeke voor de …Een 19-jarige man uit Moerbeke-Waas en een 41-jarige man uit Sint-Niklaas zijn dinsdag opgepakt op verdenking van opzettelijke brandstichting. headtopics.com

