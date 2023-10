Vladimir Poutine mort d’un cancer ? Une nouvelle rumeur sur son état de santé sème le doute, le Kremlin obligé

Selon certaines spéculations, le président russe serait gravement malade, allant jusqu’à évoquer l’utilisation de sosies pour le remplacer lors de ses apparitions publiques ou à la télévision. Les dernières rumeurs suggèrent même qu’il aurait été victime d’une crise cardiaque le 22 octobre dernier ou serait décédé des suites d’un cancer.

« Le président est en forme et se porte bien », a-t-il déclaré. « Et nous n’utilisons pas de sosies pour lui. C’est un canular absurde. » Les origines de certaines de ces rumeurs ont même été attribuées aux autorités ukrainiennes, soulignant ainsi une possible manipulation de l’information.

