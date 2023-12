Justice pour Adil : de nouveaux éléments remettent en cause la thèse de l'accident

Justice pour Adil. Ce slogan est inscrit sur de nombreux murs à Bruxelles. Il fait référence à la mort d’Adil Charrot, un jeune de 19 ans, décédé après une collision à cyclomoteur avec un véhicule de police banalisé. C’était le 10 avril 2020, dans les rues de la commune d’Anderlecht, à la suite d’une course-poursuite avec la police.

Au mois de mai dernier, la cellule Investigation de la RTBF révélait les accusations de racisme de la part de plusieurs policiers à l’encontre de celui qui est directement impliqué dans la collision. Des accusations de racisme, de harcèlement moral et sexuel, et aussi qu’il se serait vanté à plusieurs reprises d’avoir tué Adil. Aujourd’hui, nous avons mis la main sur de nouveaux éléments. Ils figurent dans une seconde expertise automobile dont les conclusions remettent en cause la thèse d’un accident et pointent la responsabilité du policier au volant du véhicule banalis





RTBFinfo » / 🏆 2. in BE

L'arrondi solidaire, une formule de micro-don pour la bonne causeCertaines enseignes comme Carrefour ou McDonald’s proposent d’arrondir le ticket de caisse à l’euro supérieur, « pour la bonne cause ». Elles soutiennent des associations, dans un geste autant commercial que généreux. L'arrondi solidaire est une formule de micro-don encore trop peu connue du grand public.

Différence de salaire en fonction de la longueur du prénomUne étude révèle qu'il y a une différence de salaire en fonction de la longueur du prénom, avec une augmentation de cette différence avec l'âge.

Les pays du monde entier approuvent une décision pour la transition vers l'abandon des énergies fossilesLes pays du monde entier ont approuvé par consensus à la COP28 à Dubaï une décision appelant à une « transition » vers l’abandon des énergies fossiles. Les délégués ont adopté la décision préparée par les Emirats arabes unis, déclenchant une ovation debout et de longs applaudissements. Il s’agit d’une décision « historique pour accélérer l’action climatique », a déclaré Sultan Al Jaber, président de la conférence de l’ONU.

Valérie Trierweiler : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir »Depuis 2007, l’ex-épouse de François Hollande a poursuivi son parcours avec engagement. Au fil des pages, elle attire l’attention sur « l’effondrement des tendresses ». Elle qui a toujours loué le lien qu’elle possède avec ses enfants « et leur tendresse à son égard » n’a jamais caché qu’il était urgent de remettre l’être humain au cœur de la société. Alors qu’on peut se demander si elle va se présenter aux prochaines élections européennes, au fil de ses livres, elle murmure des mots clairs : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir ». Un premier signal ? Entretien. Ce livre est particulier, il parle aussi d’un autre modèle possible de société, non ? L’idée de cet ouvrage est née de deux inspirations. La première c’est une promesse faite à Stéphane Hessel, à la suite de la parution de son livre « Indignez-vous », qui avait rencontré un impact considérable

Les ouvriers du textile reprennent le travail après une grève amère au BangladeshLes travailleurs des usines textiles ont repris le travail après une grève de trois semaines au Bangladesh. Malgré des négociations pour une augmentation salariale, les ouvriers estiment que celle-ci reste insuffisante pour vivre dignement. Le mouvement de grève a été réprimé violemment, entraînant la mort de plusieurs ouvriers et l'arrestation de nombreux autres. Les marques de fast fashion restent silencieuses face à cette injustice.

SpaceX fait décoller la plus grande fusée jamais construite avant une explosionSpaceX a réussi à faire décoller la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship, avant qu'une anomalie n'entraîne son explosion. La fusée a atteint l'étape de séparation des deux étages, mais n'a pas survécu jusqu'à sa redescente programmée.

