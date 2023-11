Les ouvriers du textile reprennent le travail après une grève amère au Bangladesh

Les travailleurs des usines textiles ont rejoint leurs postes de travail mercredi dernier après trois semaines de grève au Bangladesh. Une fin de grève amère puisque les ouvriers n’ont pas obtenu gain de cause. Ils ont négocié une augmentation salariale, certes, mais celle-ci reste insuffisante pour leur permettre de vivre dignement.

Dans les rues, le mouvement a été durement réprimé : au moins 4 ouvriers ont trouvé la mort lors d’affrontements avec la police, 140 ouvriers et plusieurs dirigeants syndicaux ont été arrêtés, et environ 10.000 travailleurs font l’objet de poursuites pour violences, selon la police. Une injustice largement ignorée par les marques de fast fashion, qui maintiennent un silence assourdissant. Sébastien Farcis, correspondant de la RTBF sur place, tire le bilan de ce mois de novembre déjà qualifié d''historique'. Le mouvement de grève a commencé le 30 octobre. Des milliers d’ouvriers du textile ont vandalisé des usines du Bangladesh pour protester contre leurs conditions de travail. Ils exigent un salaire mensuel minimum de 2





