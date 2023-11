Valérie Trierweiler : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir »

Depuis 2007, l’ex-épouse de François Hollande a poursuivi son parcours avec engagement. Au fil des pages, elle attire l’attention sur « l’effondrement des tendresses ». Elle qui a toujours loué le lien qu’elle possède avec ses enfants « et leur tendresse à son égard » n’a jamais caché qu’il était urgent de remettre l’être humain au cœur de la société.

Alors qu’on peut se demander si elle va se présenter aux prochaines élections européennes, au fil de ses livres, elle murmure des mots clairs : « Écrire, c’est déjà une manière d’agir ». Un premier signal ? Entretien. Ce livre est particulier, il parle aussi d’un autre modèle possible de société, non ? L’idée de cet ouvrage est née de deux inspirations. La première c’est une promesse faite à Stéphane Hessel, à la suite de la parution de son livre « Indignez-vous », qui avait rencontré un impact considérabl





🏆67. sudinfo_be » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

SUDİNFO_BE: Interview avec Zidani, la célèbre humoriste de Bruxelles : « Je rêve d’écrire un long-métrage »L’humoriste bruxelloise Zidani, âgée de 55 ans, célébrera ses 30 ans de scène le 16 novembre au Théâtre royal des galeries. Nous l’avons rencontrée chez elle, à un jet de pierres du Marché aux poissons.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

RTBFSPORT: Kipchoge veut 'écrire l'histoire' avec un 3e titre olympique, choc en vue avec KiptumLe Kényan Eliud Kipchoge, double champion olympique en titre du marathon, a déclaré vendredi vouloir 'écrire l'histoire'...

La source: RTBFsport | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: | Mouscron a rendu une copie parfaite et est à une victoire d’écrire l’histoire (Au vu des autres résultats de leur groupe, les Dauphins avaient l’occasion parfaite de se positionner idéalementpour la qualification. Mouscron n’a pas laissé passer sa chance et a désormais sa qualification entre ses mains!

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: Les athlètes du Team Belgium sont prêts à écrire l’histoireA moins d’un an des Jeux de Paris 2024, le Team Belgium entre en campagne et se lance un peu plus concrètement encore sur la « Road to Paris » où il dressera sa Belgium House.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »

GVA: Valerie Trouet, directeur van het klimaatcentrum: “We zijn allesbehalve slachtoffers van de klimaatopwarming”Iedere week laat Billie zich inspireren door de levenslessen van een bekende Vlaming. ‘A little less conversation, a little more action, please’. Voor Valerie Trouet, dendrochronoloog en directeur van het nieuwe Belgische klimaatcentrum, zijn Elvis’ woorden actueler dan ooit.

La source: gva | Lire la suite »

SUDİNFO_BE: «Aline»: Valérie Lemercier, Céline Dion plus vraie que nature, débarque sur la UneCe lundi soir, la RTBF propose le film «Aline» de et avec Valérie Lemercier.

La source: sudinfo_be | Lire la suite »