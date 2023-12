Hoogdagen voor de organisatoren van de cross: nooit eerder zakte zoveel publiek af naar de wedstrijden als in deze kerstperiode en dat zal vandaag in Hulst en maandag in Baal niet anders zijn. Het contrast met de rest van het seizoen is groot, té groot. Er zitten dan ook veranderingen aan de kalender aan te komen.

Belgische organisatoren van internationale A-crossen hebben dit jaar in tegenstelling tot de voorbije jaren nog geen kalendervoorstel ontvangen van de Internationale Wielerunie UCI en ook bij Belgian Cycling tasten ze voorlopig nog in het duister. Intussen zou er al een nieuw voorstel zijn uitgewerkt met enkele wijzigingen. Ingrijpend voor de ene, 'is het dat maar?' voor de andere.Het is aan het 'comité directeur' om aan de vooravond van het WK in Tabor groen licht te geven aan de nieuwe aanpak, waarna de kalender definitief kan worden opgesteld. Alleen is nog niet duidelijk in welke richting de hervormingen uitgaa





Mathieu van der Poel arriveert in een nieuwe Lamborghini voor de cross in HulstMathieu van der Poel is aangekomen in Hulst voor de cross in een gloednieuwe Lamborghini Urus Performante met 666 pk.

Het Wout van Aert en Mathieu van der Poel-effect: nooit meer topcrossen rond de jaarwisselingVeldrijden rond de jaarwisseling, het is van alle tijden. Denk maar aan de traditionele nieuwjaarscross in Rillaar in de jaren zeventig en tachtig. Een

Nooit was het veldrijden zonder Van Aert en Van der Poel zo boeiend1. Afwisselende, nieuwe winnaars brengen meer strijd De rode draad doorheen het seizoensbegin in de voorbije vier jaar was telkens grotendeels dezelfde:

‘Grote Drie’ tekenen zaterdag present voor laatste cross van 2023 in Hulst: “Een modderstrijd zal het niet worMet Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock hebben de organisatoren van de wereldbekercross zaterdag in het Nederlandse Hulst de ‘Grote Drie’ kunnen strikken. Na Antwerpen van afgelopen zaterdag en Gavere van dinsdag is Hulst de derde en allerlaatste driestrijd van 2023.

