Mathieu van der Poel arriveert in een nieuwe Lamborghini voor de cross in Hulst

Wie de cross wint is tegenwoordig niet zo’n moeilijke vraag als Mathieu van der Poel aan de start staat, met welke Lamborghini hij deze keer aankomt is al iets lastiger te voorspellen. Na zijn gouden model is Van der Poel in Hulst aangekomen in een gloednieuw, geel model van het Italiaanse automerk.Van der Poel koos voor de cross in Hulst voor de nieuwe Lamborghini Urus Performante: een wagen met maar liefst 666 pk onder de motorkap. VIDEO.

Mathieu van der Poel arriveert halve dag na zege in avondcross alweer in stijl in Loenhout: "Ik begin het wel te voelen" VIDEO. Had u dit gezien? Mathieu van der Poel ontwijkt vallende renner met straf staaltje techniek in de diepe modder





Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kan Mathieu van der Poel zo veel crossen winnen als Erik De Vlaeminck en Sven Nys?Het begon op 16 februari 2014 in Heerlen, toen de 19 jaar en 28 dagen jonge Nederlander Mathieu van der Poel zijn allereerste profsucces in het veld

Het Wout van Aert en Mathieu van der Poel-effect: nooit meer topcrossen rond de jaarwisselingVeldrijden rond de jaarwisseling, het is van alle tijden. Denk maar aan de traditionele nieuwjaarscross in Rillaar in de jaren zeventig en tachtig. Een

‘Grote Drie’ tekenen zaterdag present voor laatste cross van 2023 in Hulst: “Een modderstrijd zal het niet worMet Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock hebben de organisatoren van de wereldbekercross zaterdag in het Nederlandse Hulst de ‘Grote Drie’ kunnen strikken. Na Antwerpen van afgelopen zaterdag en Gavere van dinsdag is Hulst de derde en allerlaatste driestrijd van 2023.

Le linguiste Mathieu Avanzi analyse et cartographie le français régionalLe linguiste Mathieu Avanzi analyse et cartographie le français tel qu’il est parlé dans les régions de France, de Suisse et de Belgique. Du gai savoir autour des expressions régionales, exercé avec rigueur scientifique.

Nooit was het veldrijden zonder Van Aert en Van der Poel zo boeiend1. Afwisselende, nieuwe winnaars brengen meer strijd De rode draad doorheen het seizoensbegin in de voorbije vier jaar was telkens grotendeels dezelfde:

La saison 2023 de cyclisme : les coureurs étrangers à l'honneurRevenons sur la saison 2023 de cyclisme à travers les performances des coureurs étrangers. Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar et l'équipe Jumbo-Visma se sont particulièrement distingués avec de grandes victoires. Van der Poel affiche six victoires pour l'année 2023, dont des étapes du Tour de Belgique, la SUPER 8 Classic, Sanremo, Roubaix et le Championnat du monde.

