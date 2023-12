Grootbanken negeren klimaatopwarming als financieel-economische uitdaging

‘Je zou verwachten dat de grootbanken na de staatsbon gaan vechten om het geld van de spaarder, maar dat doen ze niet’, zegt econoom Selien De Schryder. ‘Er is voor mij geen twijfel mogelijk’, zegt Selien De Schryder. ‘De grootste uitdaging waar we voor staan is het aanpakken van de klimaatopwarming, want die verandert onze wereld fundamenteel en zal ook onze welvaart bepalen.

En aangezien uit alle studies blijkt dat de klimaatcrisis enorme kosten met zich meebrengt, is het ook de voornaamste financieel-economische uitdaging. Het verbaast me zeer dat dit in de debatten over de begrotingstekorten en overheidsschuld nooit aan bod komt.’ De Schryder was een van ’s lands meest beloftevolle langeafstands- en veldlopers. Met een statuut van stopsporter werkte ze aan haar doctoraat onder leiding van econoom Gert Peersman (UGent). ‘Ik besefte dat ik niet goed genoeg was om naar de Olympische Spelen te gaan en daarom koos ik voor mijn andere passie’, zegt z





