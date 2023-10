Gaza: les dirigeants de l’UE réclament des « couloirs humanitaires » et des « pauses »

Dernière mise à jour aujourd'hui, 21:51Pourquoi la Belgique a plus de mal que les autres à renvoyer les étrangers en situation irrégulière (infographies)Voici les communes belges où on gagne le plus d'argent (carte interactive)

« Hadja Lahbib s'en sort à nouveau bien » : la responsabilité des Affaires étrangères a-t-elle été occultée dans l'affaire Lassoued ?

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tuésD'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la... Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : 'violations claires' du droit humanitaire à Gaza selon le chef de l'ONU, Israël annule sa rencontre avec GuterresDeux nouvelles otages ont été libérées lundi soir par le Hamas, sommé par les États-Unis de relâcher toutes les... Lire la suite ⮕

L'aide de l'ONU à Gaza menacée de paralysie, discussions autour d'une 'pause' humanitaireLes pourparlers s'intensifient mercredi pour un 'cessez-le-feu' ou une 'pause' humanitaire dans la bande de Gaza où l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) pourrait devoir cesser ses opérations dans la soirée faute de carburant. Lire la suite ⮕

Un sous-marin russe est passé dimanche au large de la Côte belgeSuivez toutes les informations sur la guerre en Ukraine, en direct via notre live. Lire la suite ⮕