– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de Gaza

Israël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une offensive terrestre, au 20e jour de sa guerre contre le Hamas. Cette probable opération, évoquée à maintes reprises depuis l'attaque meurtrière sans précédent du mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, inquiète une grande partie de la communauté internationale.

Ensuite, nous pourrons rassembler les interlocuteurs autour de la table et espérer parvenir à une solution (au conflit)', a estimé le libéral. À ses yeux, le blocus de Gaza est 'inacceptable' et doit être arrêté. Le Hamas affirme dans un dernier bilan jeudi que 7028 personnes ont été tuées, majoritairement des civils dont 2913 enfants, et 18.

