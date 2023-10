Robb Cross se hisse en huitièmes aux dépens de Dimitri Van den Bergh

Cross a réussi une moyenne de 99,87 contre 92,47 signée par Van den Bergh, seul participant belge à cet Euro.

Rebondissement majeur dans l'affaire Nethys: le dossier à l'encontre de Stéphane Moreau pourrait... finir à la poubelle Interpellé pour avoir menacé de commettre un attentat à Bruxelles, un jeune palestinien de 23 ans a été relâché

Rescapée de l'attaque du Hamas en Israël, Laura témoigne pour RTL info:"On entendait un massacre, on les entendait achever les blessés" Sommet européen à Bruxelles concernant le conflit israélo-palestinien: que faut-il faire? Les 27 ne sont pas d'accord entre eux headtopics.com

Lire la suite:

RTL sport »

Domper van formaat: Dimitri Van den Bergh meteen uitgeschakeld op EK dartsVan een domper gesproken. Het optreden van Dimitri Van den Bergh op het EK darts was van heel korte duur. De DreamMaker verloor zopas in de eerste ronde kansloos van Rob Cross (6-2). Lire la suite ⮕

Alarmbrief van Tunesië over Lassoued maakt duidelijk: niet enkel sprake van ontsnapping, óók van geweldEr duikt nog een nieuw element in het dossier over de terrorist Abdesalem Lassoued. Uit de ‘Red Notice’ die Tunesië verspreidde op 1 juli 2022 blijkt dat de politie niet alleen gealarmeerd werd over zijn ontsnapping, ook over geweld. Lire la suite ⮕

Alles wat u moet weten over het EK darts: kansen voor Dimitri Van den Bergh, een Engelse topfavoriet en een moTussen 26 en 29 oktober wordt in Dortmund het Europees kampioenschap darts afgewerkt. Het hoogtepunt van de zogenaamde European Tour. Hoog tijd om de favorieten op te lijsten. Lire la suite ⮕

Na de kritiek van Iserbyt en co.: Flanders Classics past parcours cross Maasmechelen aanZondag trekt het crosspeloton opnieuw naar Maasmechelen. Het parcours op en aan de voormalige mijnsite en het Nationale Park Hoge Kempen doet voor de tweede keer dienst als wereldbekermanche. Vorig jaar was niet iedereen even blij met de omloop die Flanders Classics er uitzette, maar het stuurde bij en hoopt aan de wensen van de renners te voldoen. Lire la suite ⮕

Lars van der Haar klopt Laurens Sweeck in Nacht van Woerden, Fem van Empel soleert naar de overwinning bij deLars van der Haar (32) heeft voor de zevende opeenvolgende keer de Nacht van Woerden op zijn naam geschreven. De Nederlander van Baloise Trek Lions nam in een spannend slot de maat van Laurens Sweeck. Bij de vrouwen blijft Fem van Empel (21) imponeren. Zij pakte in het noorden van Nederland haar vierde zege van het seizoen. Lire la suite ⮕

Valerie Trouet, directeur van het klimaatcentrum: “We zijn allesbehalve slachtoffers van de klimaatopwarming”Iedere week laat Billie zich inspireren door de levenslessen van een bekende Vlaming. ‘A little less conversation, a little more action, please’. Voor Valerie Trouet, dendrochronoloog en directeur van het nieuwe Belgische klimaatcentrum, zijn Elvis’ woorden actueler dan ooit. Lire la suite ⮕