France : un gendarme tue ses trois filles avant de se suicider

Un gendarme a tué ses trois enfants à son domicile à Vémars (Val-d'Oise) dimanche après-midi avant de se suicider, a appris l'AFP auprès du parquet, confirmant une information du Parisien. Le militaire a tué ses trois filles, nées en 2013, 2016 et 2018, a précisé le parquet de Pontoise, dans 'un contexte familial compliqué'.

Les corps ont été trouvés par deux collègues gendarmes. La mère des trois filles, en état de choc, a été prise en charge par les secours, indique le parquet sans pouvoir préciser si elle se trouvait au domicile. Le militaire était affecté à la brigade des transports aériens (BGTA) de l'aéroport Roissy. L'enquête a été confiée à la Section de recherches de Versailles.

