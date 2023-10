L'ancien brugeois Bas Dost s'effondre en plein match, AZ-NEC arrêté

Bas Dost, ancien attaquant néerlandais du Club Bruges, s'est effondré pendant le match que son équipe, NEC Nimègue, jouait à Alkmaar contre l'AZ, dimanche, dans le cadre de la 10e journée du championnat des Pays-Bas. Dost s'est écroulé dans le rond central alors qu'il ne participait pas à l'action.

Les joueurs des deux équipes se sont mis autour de lui pendant que les médecins intervenaient. Après quelques minutes, NEC Nimègue a précisé sur X, anciennement Twitter, que Dost 'est conscient et a été transporté hors du terrain'. Le score était alors de 1-2 en faveur de NEC, et les arrêts de jeu allaient débuter. La rencontre a été définitivement arrêtée.

Club Brugge-fan (61) overleden na aanrijding in buurt van stadion voor match tegen AntwerpEen 61-jarige man uit Varsenare is zondagnamiddag overleden toen hij in de Gistelse Steenweg in Sint-Andries op de fiets werd aangereden. Het slachtoffer was naar alle waarschijnlijkheid op weg naar het Jan Breydelstadion, waar om 13.30 de match van Club Brugge tegen Antwerp van start ging. Lire la suite ⮕

Club Brugge knokt zich op wilskracht voorbij AntwerpIn de topper van speeldag 12 tussen Club Brugge en Antwerp hebben de Bruggelingen aan het langste eind getrokken (2-1). In de slotminuut zorgde kapitein Hans Vanaken voor de eerste zege in zes competitiematchen voor blauw-zwart. Antwerp blijft achter met 6 op 18. Lire la suite ⮕

Le Club de Bruges arrache la victoire dans les derniers instants contre l’Antwerp (2-1)Le Club de Bruges s’est imposé 2-1 dans son choc face à l’Antwerp grâce à un but de Vanaken en toute fin de match. Lire la suite ⮕

Le Club de Bruges conquiert une victoire libératrice au bout du suspense contre l'AntwerpLe Club de Bruges s'est imposé 2-1 dans son choc face à l'Antwerp pour la 12e journée de championnat de Belgique, dimanche. Après cinq matches sans victoire, les Brugeois (19 points) remontent à la 5e place du classement et font reculer l'Antwerp hors du top-6, 7e avec 17 points. Lire la suite ⮕

“Club Brugge en Antwerp hebben vooral een spitsenprobleem”: Jan Ceulemans, Patrick Goots en Walter Meeuws overHet decor: de orangerie van Hotel Geerts in Westerlo. De gasten: Walter Meeuws (72), Jan Ceulemans (66) en Patrick Goots (57). Een lading Kempense voetbalwijsheid aan tafel, maar vooral ex-Club Brugge (Ceulemans), ex-Antwerp (Goots) en ex-Antwerp én ex-Club Brugge (Meeuws) die gepassioneerd over ‘hun’ clubs en hun problemen praten. Lire la suite ⮕

Le RFC Seraing (D1B) renoue avec la victoire, face au Club NXT, après une prestation convaincanteSeraing signe son troisième succès de la saison en venant à bout du Club NXT (2-1). Les hommes de Grégory Proment ont cette fois livré une prestation convaincante, quasiment sans fausse note. Lire la suite ⮕