Une voiture défonce la friterie de Val à Philippeville : « Pour le même prix, les bonbonnes de gaz faisaient

Dramatique accident dans le centre de Philippeville: une mère de famille qui venait d’aller chercher sa fille à l’école perd la vie, deux autres blessés à déplorer Mais comment a-t-il fait ? Ce cycliste a une bien étrange façon de transporter des objets lourds à vélo, « l’homme au cou le plus fort de l’univers ! » (vidéo)Erin, 29 ans, fait une terrible découverte lors du mariage de sa meilleure amie: « J’ai tout de suite commencé à craindre le pire»

Une cliente s’énerve et la situation dégénère dans un Lidl belge : « Non, je ne suis pas calme… je veux récupérer mon argent, je ne viendrai plus ici ! » Freek n’en croit pas ses yeux lorsqu’il reçoit une amende de 179 euros et une facture de 211 euros… alors qu’il a été volé : « Faut-il 5 agents communaux pour ramasser un carton ? » headtopics.com

Un conducteur blessé après avoir percuté un mur à PhilippevilleCe vendredi après-midi, un accident a eu lieu du côté de Philippeville. Le conducteur a été blessé. Lire la suite ⮕

8e revers en 10 matchs pour une équipe de Marloie qui a de nouveau touché leLes Famennois, malgré une légère réaction en début de 2e période, ont de nouveau été battus ce samedi soir. Le bilan de 2 points sur 30 est catastrophique. Le staff va-t-il survivre à ce 8e revers? Lire la suite ⮕

Une nouvelle scène de la série « HPI » tournée près de Mouscron pour la saison 4 !Ce jeudi 26 octobre, dans la matinée, une scène de la saison 4 de la série « HPI » a été tournée près de la cité des Hurlus. Début septembre, une scène de course-poursuite avait été réalisée à Wasquehal. Lire la suite ⮕

Les pompiers appelés pour un incendie dans une cuisine rue du Peignage à VerviersCe samedi soir, un incendie a pris pour une raison inconnue dans la cuisine d’un bâtiment de la rue du Peignage, à Verviers. Les occupants avaient évacué les lieux à l’arrivée des pompiers. Lire la suite ⮕

Une semaine de feu pour le Reflektor avec trois concerts annoncés dans la salle liégeoiseL’offensive hivernale n’a qu’à bien se tenir. Les prochaines nuits s’annoncent en effet particulièrement chaudes, du côté du Reflektor. Avec trois événements d’affilée, la salle de concert liégeoise a mis les petits plats dans les grands. Lire la suite ⮕

Recherches intensives en cours pour retrouver une personne portée disparue dans la Semois, près deDes opérations de sauvetage d’envergure sont actuellement en cours dans la région de Chassepierre, alors que les autorités tentent désespérément de retrouver une personne présumée avoir été emportée par la Semois en ce samedi matin. Lire la suite ⮕