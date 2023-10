CrossCup : Isaac Kimeli s’impose au sprint à Roulers face à son compagnon d’entraînement Robin Hendrix

Isaac Kimeli s’est offert la victoire dans la course de la CrossCup de Roulers ce dimanche. Il a émergé dans un sprint indécis devant son compagnon d’entraînement Robin Hendrix. Un quintette est longtemps groupé sur le parcours du Schiervelde. En plus de Kimeli et Hendrix, Guillaume Grimard, Nicolaï Saké et Marco Vanderpoorten le composaient. C’est ce dernier qui décrocha le premier.

Grimard a chuté dans l’avant-dernier tour, mais il a réussi à revenir et a finalement terminé 3e devant place à Saké, à 5 secondes de Kimeli. La victoire de Kimeli témoigne qu’il semble prêt pour les Championnats d’Europe de Bruxelles le 10 décembre, où il doit défendre sa médaille de bronze de l’année dernière à Turin. Grimard reste en tête du classement.

