Roma : l'ennemi public Lukaku de retour à San Siro (Direct commenté à 18h)

Romelu Lukaku est attendu de pied ferme par ses anciens supporters ce dimanche à San Siro pour un Inter Milan - Roma qui s'annonce bouillant. Une rencontre à ne pas manquer et à suivre en direct commenté en notre compagnie à partir de 18h. Le Diable rouge - qui a posé un lapin aux Interistes cet été dans des circonstances nébuleuses - fera office d'ennemi public n°1 dans les travées du stade Giuseppe Meazza où 50.

000 sifflets ne seront finalement pas distribués pour contester la venue de l'ancien chouchou du public nerazzurro. Si d'autres manifestations de rancœur sont attendues, Lukaku devra conserver toute sa lucidité s'il veut aider la Roma à venir à bout du leader de Serie A. En difficulté en début de championnat, la Roma a retrouvé ses sensations ces dernières semaines en alignant trois succès consécutifs en championnat.

