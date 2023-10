Sans idée, sans vitesse, les Molenbeekois n’ont rien montré : voici les bulletins du RWDM après la défaite à

6 Defourny : une soirée plus que frustrante. Alors qu’il n’a quasi rien eu à faire, il encaisse sur un pénalty puis, encore une fois, dans les arrêts de jeu. 6 Camara : solide derrière, il n’a rien laissé passer. Il a aussi pointé le bout de son nez de temps en temps plus en avant sans jamais perdre l’équilibre avec son travail défensif. 6 Heris : rude sur l’homme, le défenseur n’est pas du genre à faire dans la dentelle.

6,5 Dwomoh : véritable sentinelle, le médian a encore fait étalage de son calme incroyable pour maîtriser le ballon et le jeu. 5,5 Sanchez : on sent qu’il y a un talent fou dans les pieds du Français mais il peine encore à l’exploiter pleinement par une activité pas toujours folichonne. Il ralentit beaucoup trop le jeu. 6 Reine-Adélaïde : dépositaire du jeu molenbeekois, il fait la pluie et le beau temps.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Saint-Trond domine le RWDM au terme d’une fin de match folleSaint-Trond a battu le RWDM vendredi, en ouverture de la 12e journée de Pro League (2-1), au terme d’un match peu... Lire la suite ⮕

Saint-Trond arrache la victoire face au RWDM 2-1 après une fin de match folleSaint-Trond s'est imposé 2-1 face au RWDM vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Jupiler Pro League. Les hommes de Thorsten Fink ont pris le meilleur sur des Bruxellois entrainés par Claudio Caçapa. Lire la suite ⮕

La malédiction des arrêts de jeu a de nouveau terrassé le RWDM Au terme d’un match peu emballant, le club bruxellois a cru arracher un point inespéré dans le temps additionnel, mais il a finalement subi un nouveau revers aussi tardif que cruel. Gare à la crise ! Lire la suite ⮕

– RWDM : Koita libère les Trudonnaires sur penalty en fin de match (0-0, direct)Les Molenbeekois défient un adversaire direct au classement, ce vendredi soir en ouverture de la 12e journée de championnat. Lire la suite ⮕

– RWDM : scénario incroyable dans les arrêts de jeu, les Trudonnaires repassent devant (2-1,Les Molenbeekois défient un adversaire direct au classement, ce vendredi soir en ouverture de la 12e journée de championnat. Lire la suite ⮕

STVV houdt buit tegen RWDM thuis na dol slotSTVV heeft op de twaalfde speeldag van de Jupiler Pro League een nipte zege geboekt tegen RWDM. Na een weinig opbeurende prestatie wonnen De Kanaries met 2-1 dankzij een late treffer van Daiki Hashioka. In de stand is STVV nu negende met 16 punten. RWDM is elfde met 13 stuks. Lire la suite ⮕