Chloé Caulier a manqué de peu sa place en finale

Les trois grimpeurs belges ont connu un sort identique. Hannes Van Duysen a fini 11e (97.1), Nicolas Collin 14e (80.8) et Simon Lorenzi, 15e (80.5). Il fallait réussir au moins 100.9 points pour entrer en finale. Le ticket olympique a été remporté par le Britannique Toby Roberts avec 169,8 points.

Roberts avait réalisé le deuxième score des qualifications (148,3) et le meilleur des demi-finales (180,8). Vingt hommes et autant de femmes participeront à l'épreuve combinée (bloc+difficulté) d'escalade aux Jo de Paris et quatorze de chaque sexe à celle de vitesse. Les dernières places encore disponibles aux Européens seront attribuées lors des deux tournois 'Olympic Qualifier Series' en mai et juin 2024.

Chloé Caulier a manqué de peu sa place en finaleChloé Caulier a manqué de peu sa place pour la finale du tournoi de qualification olympique européen d'escalade samedi à Laval, en France. La Bruxelloise a terminé 9e de la demi-finale où seules les huit premières avaient le droit se disputer dimanche le billet pour le JO de Paris mis en jeu. Elle a obtenu 94.8 points.

