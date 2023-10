Le Kikk Festival a attiré près de 28.000 personnes à Namur

La thématique de cette édition était 'Bodies of Water' (Corps d'eau). Le rendez-vous namurois a notamment accueilli le grand public au travers du 'Kikk in town', un parcours artistique de cinquante œuvres réparties dans 17 lieux de la capitale wallonne. Le 'Kikk Market', une exposition d'innovations technologiques venant du monde entier, a également connu un large succès sur la place d'Armes.

Comme à l'accoutumée, le Kikk s'est aussi articulé autour de conférences, de workshops et d'activités de réseautage sur des thèmes comme le web, le graphisme, le design, l'intelligence artificielle, l'art numérique ou encore la réalité virtuelle. 'Cette nouvelle édition a notamment permis de rassembler 2.800 professionnels de 60 nationalités et 25.

