Charles Michel keert terug op beslissing om af te treden als voorzitter van de Europese Raad

Charles Michel komt terug op zijn beslissing half juli te stoppen als voorzitter van de Europese Raad. Hij oogst daarmee opnieuw onbegrip en het verwijt louter aan zijn carrière te denken. Nu heeft hij besloten niet deel te nemen aan de verkiezingen en tot het einde van zijn mandaat, eind november, op post te blijven. “Mijn keuze heeft hevige controverse in de media opgewekt”, verklaart hij in een brief.





Roep om ontslag Charles Michel als voorzitter Europese RaadDe roep om het ontslag van Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad klinkt alsmaar luider. Maar de kans is klein dat de ex-premier vroeger vertrekt.

Charles Michel koestert verdere Europese ambitiesCharles Michel trekt in juni de Europese lijst voor de MR en stopt daarom half juli als ‘Europees voorzitter’. De 27 leiders moeten tegen dan een opvolger kiezen, anders wordt Michel tijdelijk opgevolgd door de Hongaarse premier Orban.

Charles Michel sera tête de liste MR à l’EuropeCharles Michel quittera la présidence du Conseil européen pour mener la liste MR aux élections européennes.

Elio Di Rupo et Charles Michel se lancent dans la campagne européenneDeux ex-Premiers ministres, certes expérimentés, mais n’incarnant guère le renouveau, se lancent dans la campagne européenne. Charles Michel est choisi pour conduire la liste du MR aux élections européennes.

Van Charles Michel tot Georges-Louis Bouchez: de MR lijkt een partij van opportunistenVoor MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez lijkt het erop of eronder op 9 juni. Ondanks zijn kwalijke reputatie moet de MR wiskundig onmisbaar zijn om van de oppositiebanken weg te blijven.

De Croo over vervroegd vertrek Charles Michel: “Niet aan mij om te depanneren”Premier Alexander De Croo vindt het geen goed idee dat hij tijdelijk voorzitter van de Europese Raad zou worden wanneer Charles Michel vervroegd vertrekt om deel te kunnen nemen aan de Europese Parlementsverkiezingen. Dat heeft hij zondag gezegd in VTM Nieuws. “Het is niet aan mij om hem te depanneren.

