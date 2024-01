Bart De Wever wil premier worden van een zakenkabinet

Minister van Staat Mark Eyskens ziet wel een aantal obstakels voor Bart De Wever, die de afgelopen weken te kennen gaf dat hij na de verkiezingen premier zou willen worden van een zakenkabinet. Vorige weekend kondigde Bart De Wever aan dat hij de ambitie heeft om eerste minister te worden van een volgende federale regering. Althans indien zijn partij de belangrijkste partij blijft in Vlaanderen na de verkiezingen van 9 juni 2024.

Het gaat om een gewichtige verklaring, zeker omdat daarvoor een akkoord nodig zal zijn met andere partijen, waaronder ook een aantal Franstalige. Misschien laat Bart De Wever zich inspireren door het voorbeeld van Geert Wilders, die zijn extreem-rechtse eisen, nu hij haast formateur is In Nederland, reeds aanzienlijk heeft gemilderd. Wilders wordt “milders”. Is die therapie ook toepasbaar voor de N-VA-voorzitter? Ik som kort een aantal standpunten op waarvoor De Wever alvast hectoliters water in zijn wijn zal moeten doe





Bart De Wever: “Beter stoppen dan in zee met een figuur als Dewinter”Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Bart De Wever réitère son ambition de devenir Premier ministre d'un gouvernement d'affairesBart De Wever répète lors de la réception du Nouvel An de la N-VA à Malines son ambition de devenir rapidement Premier ministre d'un gouvernement d'affaires. Il ne dit pas un mot sur le Vlaams Belang.

Bart De Wever en het spook van het zakenkabinetVorige week liet N-VA-voorzitter Bart De Wever opnieuw het woord ‘zakenkabinet’ vallen. Het is een spookterm uit de Belgische politiek, een begrip dat alleen opduikt als de toestand hopeloos is maar al bij al toch nog niet voldoende ernstig.

De Wever garandeert geen samenwerking met Vlaams Belang in Vlaamse regeringN-VA-voorzitter Bart De Wever "zal garanderen" dat hij niet met het Vlaams Belang in een Vlaamse regering stapt als de voorzitters van CD&V en Open VLD "garanderen dat ze nooit nog met een Vlaamse minderheid gaan regeren federaal". Dat heeft hij vrijdagavond gezegd in De Afspraak. De aantijgingen van Chinese spionage vindt hij ernstig, maar tegelijkertijd "niets nieuws".

Burgemeester De Wever reageert op “crapuleus gedrag” tijdens woelige Antwerpse nacht: “Kwalijke traditie”Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) kijkt terug op een bruisende feestnacht in zijn stad, maar is gefrustreerd dat relschoppers opnieuw enkele wijken op stelten zetten. De “kwalijke traditie” van nieuwjaarsrellen toont volgens de burgemeester de noodzaak aan van het preventieve huisarrest, dat hij oplegde aan 31 jongeren.

‘Bart De Wever wint bijna altijd, zelfs als de beeldspraak middelmatig is, en zijn verhaal maar half waar’Handig! Ook van de ontevredenheid van de Vlaamse kiezer bestaat tegenwoordig een schemaatje. Het is Bart De Wever die het onbehagen voor ons gratis heeft

