Restaurant Cou Cou in Antwerpen verzegeld vanwege vermoedelijke witwaspraktijken

Het 'festive dining' restaurant Cou Cou op het Antwerpse Theaterplein is deze week verzegeld. De volledige inboedel van het restaurant is in beslag genomen. De politie vermoedt dat de omstreden ondernemer Ladislas Leys achter de zaak zit en voert een onderzoek naar witwaspraktijken. Restaurant Cou Cou op het Theaterplein opende eind juli de deuren in het pand van het voormalige restaurant Murni. Quasi tegelijk met de feestelijke opening startten politie en parket ook een onderzoek naar de zaak.

De politie wilde nagaan of er illegale middelen werden geïnvesteerd in het restaurant, dat gehuisvest is de Stadsschouwburg dat via AG Vespa eigendom is van de stad Antwerpen. Het opsporingsonderzoek werd vorige zomer opgestart nadat het KALI-team, dat louche investeringen van crimineel geld in de legale zakenwereld onderzoekt, bij een routinecontrole in het restaurant de omstreden horecabaas Ladislas Leys had aangetroffe





