Assassinat de Samuel Paty en France : huit majeurs jugés fin 2024

Le procès de huit majeurs, accusés d’être impliqués dans l’assassinat du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste en 2020, se tiendra devant la cour d’assises spéciale de Paris à la fin 2024, du 12 novembre au 20 décembre, a appris vendredi l’AFP de source judiciaire.

Au premier rang : les deux amis de l’assaillant Abdoullakh Anzorov – qui a été tué par la police -, Azim Epsirkhanov et Naïm Boudaoud, soupçonnés d’avoir eu une connaissance précise du projet terroriste d’Anzorov, et qui répondront de complicité d’assassinat terroriste, l’infraction la plus lourde.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Hein Vanhaezebrouck betreurt vertrek van hoofdscout Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel”Echt een verrassing was het niet voor hem maar Hein Vanhaezebrouck klonk daags voor de partij tegen het IJslandse Breidablik toch teleurgesteld omwille van het ontslag van hoofdscout Samuel Cardenas: “Ik heb geen probleem met Samuel. Als hij dat wel heeft, dan is dat spijtig. Jullie hebben dat zo gemeld. Dat is volgens mij niet het geval. Lire la suite ⮕

Jasper Philipsen visera le maillot vert sur le Tour de France 2024 : « J’espère y être »Jasper Philipsen visera le maillot vert au Tour de France 2024. Auteur de quatre succès et de deux 2e places d’étapes en 2023, le coureur d’Alpecin-Deceuninck avait conquis la tunique verte du classement par points en 2023. Lire la suite ⮕

Le Tour de France n’attend plus que Remco EvenepoelDeux chronos, de l’intensité de bout en bout: c’est le moment ou jamais pour le Brabançon de découvrir le Tour en 2024. Pour pimenter la lutte que se livreront Pogacar, Vingegaard et Roglic, désormais adversaires. Lire la suite ⮕

Le Tour de France féminin passera par Liège et BastogneCoincée entre Jeux olympiques et paralympiques, la Grande Boucle féminine s’élancera de Rotterdam et proposera, avant les batailles alpestres, une superbe étape inspirée de l’Amstel et de la Doyenne, avec arrivée sur les rives liégeoises de l’Ourthe le 14 août. Lire la suite ⮕

– Gaza : la France veut 'évacuer dans les meilleurs délais' les Français présents à GazaLa France veut évacuer 'dans les meilleurs délais' ses ressortissants se trouvant dans la bande de Gaza, assiégée et... Lire la suite ⮕

La France veut « évacuer dans les meilleurs délais » les Français présents à GazaSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕