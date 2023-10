Rapport: 200.000 Spanjaarden slachtoffer van misbruik binnen kerk

Gelovigen na een dienst in Bilbao, waarin de bisschop vergiffenis vroeg aan slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Maart 2023.In Spanje zouden sinds de jaren zeventig meer dan 200.000 minderjarigen het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.

Dat schat een onafhankelijke onderzoekscommissie op basis van een peiling bij achtduizend volwassen Spanjaarden. Het precieze aantal slachtoffers is niet bekend, maar op basis van de bevraging maakt de commissie enkele inschattingen. Zo zou 0,6 procent van de volwassen bevolking (bijna 39 miljoen mensen) in Spanje seksueel geweld hebben meegemaakt door een geestelijke. Bovendien was 0,53 procent mogelijk het slachtoffer van een leek die in een religieuze instelling werkte.

De resultaten van het onderzoek werden vrijdag overgemaakt aan het Spaanse congres door ombudsman Ángel Gabilondo, die aan het hoofd van de onderzoekscommissie staat. Naast cijfers geeft het rapport ook aanbevelingen over het lot van de slachtoffers. headtopics.com

De commissie werd in maart 2022 opgericht. Ze moet licht schijnen op de ‘verachtelijke persoonlijke daden gepleegd tegen weerloze kinderen’ door de katholieke kerk, in de woorden van ombudsman Gabilondo.

De bisschoppen zullen maandag uitzonderlijk bij elkaar komen om het rapport te bespreken. De kerk weigert in Spanje al jaren elk diepgaand onderzoek naar misbruik in hun rangen. Ook aan het werk van de commissie wilde het instituut eerst niet deelnemen. In maart van dit jaar gaven de bisdommen dan toch toegang tot informatie over pedofiele criminaliteit die ze zelf hadden verzameld. headtopics.com

