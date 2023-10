– Gaza : première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerre

Une équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé vendredi une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Accompagnant un convoi humanitaire de plusieurs camions d’aide, cette équipe comprend plusieurs médecins spécialisés dans les blessures de guerre, selon le CICR.

Une équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, a annoncé vendredi une porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Accompagnant un convoi humanitaire de plusieurs camions d’aide, cette équipe comprend plusieurs médecins spécialisés dans les blessures de guerre, selon le CICR.

Lire la suite:

RTBFinfo »

Première équipe médicale de la Croix-Rouge à Gaza depuis le début de la guerreSuivez les dernières informations sur le conflit israélo-palestienien en direct. Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël entre avec des chars à Gaza, prélude à une offensive terrestre redoutéeLe président américain Joe Biden n’est pas favorable, en l’état, à un cessez-le-feu, comme le réclament les... Lire la suite ⮕

Sander Gillé et Joran Vliegen ont 'fait une croix sur une qualification pour le Masters'Sander Gillé (ATP 20) et Joran Vliegen (ATP 20) ne disputeront plus que probablement pas les ATP Finals en double, le Masters, qui aura lieu à Turin du 12 au 19 novembre prochains. Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait cinq blessés dans une ville frontalière égyptienneCinq personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

Gaza : une roquette fait six blessés dans une ville frontalière égyptienneSix personnes ont été blessées quand une roquette s'est abattue dans la nuit de jeudi à vendredi sur Taba, ville... Lire la suite ⮕

– Guerre Israël-Gaza : Israël bombarde des centaines de nouvelles cibles dans la bande de GazaIsraël a annoncé jeudi être entré avec des chars dans la bande de Gaza, pour 'préparer le champ de bataille' d'une... Lire la suite ⮕