Alleen Dirk komt terug

Hij is de eerste gast die een tweede keer aanschuift in het praatprogramma van Thomas Vanderveken: psychiater Dirk De Wachter. Aan de hand van beeldfragmenten komt hij praten over zijn leven, dat een heel andere wending nam sinds hij de diagnose van kanker kreeg.Deze Frans-Belgische thriller uit 2018 speelt zich af in de jaren 60 in een buitenwijk van Brussel. Alice en Céline zijn buren en vriendinnen, net als hun zonen Maxime en Théo.

Met Veerle Baetens in het Frans!Deze Bosnische film uit 2020 toont de horror van de genocide in Srebrenica, tijdens de Joegoeslavië-oorlog in 1995. In de film volgen we Aïda, een VN-tolk die samen met haar familie onderdak zoekt in het VN-kamp. Was genomineerd voor beste buitenlandse film bij de Oscars, maar greep naast het beeldje.

Le CD&V désigne le bourgmestre Dirk De fauw comme tête de liste aux communales à BrugesLe CD&V brugeois a désigné l'actuel bourgmestre de Bruges, Dirk De fauw, comme tête de liste pour les élections communales du 13 octobre 2024, a annoncé jeudi la section locale du parti.

Dirk a voulu faire plaisir à sa fille en lui offrant un beau cadeau pour ses études mais cela ne s'est pasDirk a voulu renvoyer le MacBook qu'il avait acheté pour sa fille, mais Apple n'a jamais reçu l'ordinateur…

Donkere dagen zorgen voor opvallend veel inbrakenDe lokale politie Berlaar-Nijlen registreerde deze maand al elf inbraken in inbraakpogingen. Korpschef Dirk Van Peer roept iedereen op om alert te zijn.

Jumbo-Visma is er nog niet uit of Wout van Aert ook volgend jaar de Tour rijdt: "Alleen Jonas Vingegaard is alJonas Vingegaard tekende present op de presentatie van het Tourparcours voor volgend jaar in Parijs. De Deen gaat in 2024 op zoek naar zijn derde eindzege op rij. Of ook Wout van Aert voor Jumbo-Visma naar de Tour trekt, daar bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid over. Dat bevestigde algemeen manager Richard Plugge.

STANDPUNT. De vraag is niet alleen wie de nieuwe blauwe boegbeelden worden, maar ook van wat preciesEen nieuwe dag, nieuwe spanningen bij Open Vld. Woensdagmiddag zag het er voor de liberalen zeer zorgelijk uit in onze provincie. Een opstand broeide nadat zowel de Kempense afdelingen als Antwerps boegbeeld Willem-Frederik Schiltz hadden laten weten dat ze zich zouden verzetten tegen de kandidaat-lijsttrekkers van de partijtop.

Drie rechters in zaak Schild & Vrienden moeten niet vervangen wordenRieder diende op 10 oktober voor de start van de zitting een wrakingsverzoek in, niet alleen tegen rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe maar ook tegen