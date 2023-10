Waarom likt mijn kat onophoudelijk aan mijn hand?

Vandaag om 14:20Vandaag om 03:00Vandaag om 16:40En hoe zit het met jouw werkdruk?5 tips om het beste openingsbod voor je droomwoning te maken

Waarom de Vlaming geen hoogbouw lust: ‘Gaat het over wonen, dan zijn we conservatief’Vlaanderen moet verdichten. Nooit eerder was ons gewest zo volgebouwd als vandaag. Tegelijk roept zowat elke poging om de hoogte in te gaan verzet op. ‘We botsen zelfs op tegenstand van partijen die geen impact ondervinden.’ Lire la suite ⮕

Waarom het geen toeval is dat schutter in Maine hetzelfde wapen als Abdesalem Lassoued in Brussel gebruikteDe dader van de schietpartijen in het Amerikaanse Lewiston, waarbij minstens zestien mensen om het leven kwamen, gebruikte een AR-15. Dat is een semiautomatisch wapen waarmee ook terrorist Abdesalem Lassoued vorige week twee Zweden doodschoot in Brussel. Lire la suite ⮕

Remco Evenepoel naar Giro én Tour? Waarom Patrick Lefevere een gouden kans gemist heeft om te zwijgenIn 2024 alles op de Tour de France, met een aangepast, afgeslankt programma zodat hij fysiek en mentaal fris aan het grote doel van zijn carrière zou Lire la suite ⮕

Het geheim van het merk der ‘stille luxe’: waarom Hermès floreert, terwijl Gucci, Vuitton en co. in het slop zTerwijl concurrenten als Louis Vuitton en Gucci kabbelen, kon Hermès afgelopen week uitstekende kwartaalresultaten bekendmaken. Wat heeft het Franse luxehuis dat de anderen niet hebben? Lire la suite ⮕

ANALYSE. “Waarom ligt er zoveel focus op dat ene foutje van Arthur Vermeeren?”Arthur Vermeeren (18) die in de picture staat vanwege een foutje. Het is verrassend, want het is iets nieuws. Het toont eigenlijk alleen maar aan wat voor een enorme status Vermeeren op amper één jaar tijd heeft opgebouwd, meent onze Antwerp-watcher. Anders was het allang geen thema meer. Lire la suite ⮕