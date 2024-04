Wiener kämpft um Rückgabe von 18.800 Euro nach Betrug

Ein Wiener überwies einem Betrüger 18.800 Euro. Das Geld wurde beschlagnahmt und für verfallen erklärt. Nun kämpft das Opfer um die Rückgabe.Betrugsmaschen gibt es viele – auch ein Wiener fiel im Juni 2019 auf Kriminelle, die im Internet agierten, herein. Der Mann überwies für den Ankauf von Goldbarren 18.801,15 Euro auf ein Konto. Doch das Opfer hatte Glück – zumindest schien es so.

Denn im Zuge des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wurde das Guthaben auf jenem Konto sichergestellt und beschlagnahmt.Zurück erhielt der Wiener sein Geld allerdings nicht – stattdessen folgten mehrere Gerichtsprozesse. So wurde die Kontoinhaberin in einem Strafverfahren aufgrund des fehlenden Vorsatzes freigesprochen. Das Betrugsopfer, das sich dem Verfahren als Privatbeteiligte angeschlossen hatte, wurde auf den zivilrechtlichen Weg verwiesen.Anschließend wurde das Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter weitergeführt, das Konto blieb daher eingefrore

