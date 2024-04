Verkehrsunfall im Bezirk Zell am See: 20-jähriger Tiroler stirbt

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Zell am See (S) ist Dienstagfrüh ein 20-jähriger Tiroler gestorben. Eine Obduktion soll nun die Umstände klären.Ein 20-Jähriger ist Dienstagfrüh auf der B311, der Pinzgauer Straße, tödlich verunglückt. Der Tiroler kollidierte im Gemeindegebiet von Taxenbach (Bezirk Zell am See) frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Noch ist unklar, warum es zum Crash mit dem Firmenfahrzeug eines 43-jährigen Bosniers gekommen ist.

Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Auskunft des Roten Kreuzes wohl um einen Soldaten, der unterwegs zum Dienst in die Kaserne in St. Johann war.Die fünf Insassen des 43-Jährigen sowie der Beifahrer des Tirolers erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beiziehung eines Sachverständigen sowie eine Obduktion a

