Unbekannter raubte in Innsbruck Geld von Passant und drohte mit Schlägen

Als der 21-Jährige dem Mann Geld geben wollte, riss ihm dieser eine dreistellige Summe Bargeld aus der Geldtasche. Der Unbekannte drohte ihm in weiterer Folge mit Schlägen.

Wie die Polizei berichtet, wurde auch ein zweiter Mann von dem Unbekannten auf Geld angesprochen und mit Schlägen bedroht, welche auch angedeutet wurden. Als der 21-Jährige angab, die Polizei zu holen, flüchtete der Täter in Richtung Westen.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte er bislang aber nicht ausfindig gemacht werden. Es soll sich laut Polizei um einen Mann im Alter von 18 bis 25 Jahren handeln mit dunklen, kurzen Haaren und einem dunkleren Hautton. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, schwarze Schuhe und eine schwarze, beschädigte Daunenjacke. Außerdem trug der Täter einen Verband an der linken Hand.

