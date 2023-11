Tirol: Polizisten halten Autobrand in Innsbruck mit Feuerlöscher im Zaum

Der Brand konnte vorerst von der Polizeistreife mittels Feuerlöscher provisorisch gelöscht werden. Die Berufsfeuerwehr Innsbruck führte in Folge die finalen Löscharbeiten durch. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt im Bereich der Scheibenwaschanlage ermittelt werden. Die Lenkerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbestimmt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Kreuzung Höttinger Au/ Bachlechnerstraße in Fahrtrichtung Kranebitter Allee gesperrt.

