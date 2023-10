Ukraine-Krieg: Piloten aus der Ukraine in Arizona ausgebildet

Laut einer US-Diplomatin werden Piloten aus der Ukraine in Arizona an F-16-Jets ausgebildet.

Ungarn und Slowakei lehnen weitere EU-Hilfsgelder für die Ukraine ab. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.

Ablenkung vom Krieg: Salzburgs Gloukh und sein 'aufregendstes Tor'Die Länderspiele von Oscar Gloukh mussten wegen des Krieges in Israel abgesagt werden. Beim 1:2 bei Inter hatte Salzburgs Spielmacher zumindest ein persönliches Highlight. Weiterlesen ⮕

Schoigu besucht russische Truppen in der Ukraine: „24 Flugzeuge in fünf Tagen abgeschossen“Der russische Verteidigungsminister ist nach eigenen Angaben in die Ostukraine gereist. In der Westukraine wurden einige russische Drohnen über Nacht abgefangen. Ein Überblick über die aktuellen... Weiterlesen ⮕

Wie sich die Ukraine auf den Winter vorbereitet.Ein Gespräch mit Svitlana Yarova, Stadträtin der ukrainischen Stadt Vinnytsia. Weiterlesen ⮕

EU-Gipfel tagt zu Nahost und UkraineDie Kriege in Nahost und der Ukraine werden auch das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag in Brüssel dominieren. Für Diskussionen sorgte bereits im Vorfeld die in Entwürfen der Gipfelerklärung geforderte 'humanitäre Feuerpause' in Nahost. Weiterlesen ⮕

Johnson fordert getrennte Hilfsgelder für Ukraine und IsraelDer republikanische Senator Ron Johnson hat sich für eine getrennte Handhabung der Hilfsgelder für die Ukraine und Israel ausgesprochen. Er plant eine eigenständige Finanzierungsmaßnahme für Israel in Höhe von über 14 Milliarden Dollar. Johnson äußerte Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der Ukraine und forderte Kürzungen in anderen Bereichen, um die Mittel für Israel zu finanzieren. US-Präsident Biden möchte zusätzliche Mittel in Höhe von 106 Milliarden Dollar bereitstellen, wobei der größte Teil in die Stärkung der ukrainischen Verteidigung fließen soll. Weiterlesen ⮕