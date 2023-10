Johnson fordert getrennte Hilfsgelder für Ukraine und Israel

"Israel ist eine separate Angelegenheit - wir werden eine eigenständige Finanzierungsmaßnahme für Israel in Höhe von über 14 Milliarden Dollar vorlegen", sagte Johnson am Donnerstag (Ortszeit) im Interview mitEr fügte hinzu, dass die Republikaner des Repräsentantenhauses nach anderen Bereichen suchen würden, die sie im Haushalt kürzen könnten, um die Mittel für Israel zu finanzieren.

Johnson äußerte des Weiteren seine Bedenken hinsichtlich der Finanzierung der Ukraine im Allgemeinen."Wir wollen wissen, was das Ziel dort ist (...). Das Weiße Haus hat uns das nicht mitgeteilt", so Johnson.US-Präsident Biden möchte, dass der Kongress zusätzliche Mittel in Höhe von 106 Milliarden Dollar bereitstellt.

