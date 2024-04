Türkei wird wichtiger Exporteur von Hartweizen

Die Hartweizen-Ernte dieser Saison fiel besonders üppig aus. Somit wurde die Türkei zu einem wichtigen Exporteur für den beliebten Rohstoff. Eine überraschend üppige Hartweizen-Ernte in der Türkei erspart Nudel-Fans weitere Preissprünge. Nachdem das Land lange Zeit zu den Netto-Importeuren gezählt hatte, verkauft die Türkei diesen Rohstoff inzwischen in großen Mengen ins Ausland.

„Ich kann sagen, dass dies keine einmalige Sache war und die Türkei in den kommenden Jahren ein nachhaltiger Exporteur von Hartweizen bleiben wird“, sagt Aykut Göymen, der Chef des Verbands der türkischen Nudel-Hersteller. In der bis Juni laufenden Saison 2023/24 hat die Türkei bisher 1,5 Mio. Tonnen Hartweizen exportiert und ist damit zum weltweit zweitgrößten Lieferanten aufgestiegen. Dies federte Angebotsausfälle des Top-Exporteurs Kanada ab, der unter der zweiten Dürre in drei Jahren leide

