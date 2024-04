Steigende Investitionen in österreichische Immobilien

Laut dem Immobilienberater CBRE wurden im ersten Quartal 2024 Verkäufe im Volumen von rund 540 Mio. Euro getätigt. Es kommt wieder Bewegung in den Immobilienmarkt. Im ersten Quartal 2024 seien rund 540 Mio. Euro in österreichische Immobilien investiert worden - dies entspreche einem Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, teilte der Immobilienberateram Dienstag mit. Vor allem institutionelle Verkäufer trennten sich demnach von Immobilien.

Etwa 90 Prozent der Investorinnen und Investoren kamen aus Österreich. Im Schnitt wurden jeweils rund 25 Mio. Euro investiert. Die attraktivste Assetklasse hätten mit rund 48 Prozent Marktanteil Büros dargestellt, gefolgt von Wohnen mit etwa 32 Prozent und Hotels mit 10 Prozent. Wobei laut CBRE vor allem Büros nach wie vor wirtschaftlich interessant sind: Denn die Spitzenrenditen sind um 20 Basispunkte auf 5,2 Prozent, für Wohnimmobilien um 5 Basispunkte auf 4,75 Prozent gestiege

