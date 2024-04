Trans-Frauen stillen dank medizinischer Hilfe

Diese beiden Trans-Frauen stillten bereits dank medizinischer Hilfe. Die 50-Jährige, die ihrem Enkelkind jetzt dank Hormonpräparaten die Brust geben konnte, will nicht in die Öffentlichkeit.ein eigentlich unmöglicher Wunsch erfüllt: nämlich, ihr eigenes Enkelkind zu stillen. Nach einer vierwöchigen Hormonbehandlung war die Transfrau in der Lage, bis zu 30 Milliliter Milch auf einmal zu produzieren, schrieben die Forscher kürzlich in der Zeitschrift".

Sie war dann in der Lage, ihrem vier Monate alten Enkelkind ohne jegliche Nebenwirkungen die Brust zu geben. Mit dieser Aktion wollte die) im Frühjahr 2022 den Wunsch, ihr erwartetes Enkelkind zu stillen", heißt es in der Studie. Nach fünf Wochen brach die Patientin die Still-Behandlung später"aufgrund logistischer Hindernisse" ab, da sie sich um ihr Enkelkind kümmern musste, während ihre Tochter abpumpt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Heute_at / 🏆 2. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ozempic-Babys: Viele Frauen trifft diese NebenwirkungViele Frauen berichten davon, während der Einnahme unerwartet schwanger geworden zu sein. Ärzte haben dafür zwei Erklärungen.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Mistelbacher Lese-Marathon und die unsichtbaren Leistungen von FrauenFrauen lesen für Frauen von oder über Frauen: Zum dritten Mal fand zum Weltfrauentag der Lesemarathon statt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Schreiprotest gegen Gewalt an Frauen in WienRund 200 Frauen haben am Wiener Minoritenplatz gegen Gewalt an Frauen protestiert. Der Schreiprotest des Österreichischen Frauenrings fand vor zwei Wochen statt. Die Protestierenden fordern ein Ende des Hasses auf Frauen, der systematisch zum Tod von Frauen führe.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Hilfe aus dem Amazon-Karton für den KatastrophenschutzDer Logistik-Gigant eröffnete sein erstes Katastrophenhilfezentrum in Europa. Für Hilfsorganisationen ist das mehr als ein PR-Stunt – ersetzen kann der Riese staatliche Strukturen aber nicht.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Hilfe: Scholz, Macron und Tusk betonen EinigkeitNach französisch-deutschen Differenzen über die Art der Unterstützung für die Ukraine haben sich Deutschlands Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Polens Ministerpräsident Donald Tusk bei einem Treffen am Freitag um Einigkeit bemüht. Scholz versprach die Lieferung von noch mehr Waffen „ab sofort“ an Kiew.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Dramatische Lage in Haiti: EU gibt mehr Geld für humanitäre HilfeDer Bevölkerung fehle es an Nahrungsmitteln und Wasser, sagt die EU-Kommission. Kinder sollen trotz der innenpolitischen Krise weiter in die Schule gehen können.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »