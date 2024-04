Traditionelle Ostereiersuche im Dabschpark

Am Ostermontag fand wieder die traditionelle Ostereiersuche der Kinderfreunde im Dabschpark in Korneuburg statt. Mehr als hundert Kinder und Familien sind der Einladung gefolgt und haben sich auf die Suche begeben.

Bei strahlend schönem Frühlingswetter startete pünktlich um 10 Uhr vormittags die Suche nach den 500 roten Ostereiern in der grünen Wiese. Das Feld war für Kinder der Volksschule und des Kindergartens aufgeteilt.

