Straßenarbeiten in der Albrechtsgasse

Der erste Grund für die Straßenarbeiten ist, dass Wurzelerhebungen der Straßenbäume im Abschnitt Albrechtsgasse 26-28 für starke Fahrbahnschäden gesorgt haben.

Zwei der dafür verantwortlichen Bäume am Fahrbahnrand und auf der Nebenanlage müssen daher gerodet werden. Anschließend sollen in diesem Bereich zwei junge Linden, die bereits im Reservegarten der Stadtgärten Baden bereitstehen, sowie drei weitere Linden im Zuge der Herbstpflanzung 2024 neu gepflanzt werden.Die weiteren Gründe: Die Nebenanlage wird an den heutigen Stand der Technik angepass

