Superstar Neymar könnte zu seinem Ex-Klub zurückkehren

Superstar Neymar erholt sich zurzeit von einem Kreuzbandriss. Die Gerüchte um einen Wechsel zu einem seiner Ex-Klub s werden dennoch lauter. Neymar zählt zu einem der talentiertesten Fußball er seiner Generation. Der 32-Jährige spielte für Barcelona, gewann die Champions League 2015, wechselte für 222 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain. Dort hatte der Brasilianer mit Verletzung en zu kämpfen, konnte nicht an die Erfolge aus Spanien anschließen.

Mittlerweile zaubert der Weltstar in Saudi-Arabien bei Al Hilal, erholt sich zurzeit von einem Kreuzbandriss. Jetzt könnte Neymar nach seinem 2025 auslaufenden Vertrag zu einem seiner Ex-Klubs wechseln. Aber nicht etwa zu Barca oder Paris. Der Star-Kicker plant einen Wechsel zu dem Verein, bei dem seine Weltkarriere begann. Bei dem Final-Hinspiel seines ersten Vereins FC Santos gegen Palmeiras war Neymar als Stargast in der Arena in Sao Paulo, trug die"Paulista-Trophäe" durchs Stadion."Komm nach Hause, Neymar!", schallte es durch das Stadio

