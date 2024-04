Große Rettungsaktion am Watzmann endet tragisch

Am Mittwoch kam es abermals zu einer großen Rettungsaktion am Watzmann . Für einen jungen Wanderer kam leider jede Hilfe zu spät. Erst am Ostersonntag musste ein 19 Jahre alter Finne von der Watzmann -Südspitze im Berchtesgadener Land gerettet werden. Er war bei tiefwinterlichen Bedingungen nur in Turnschuhen, Jogginghose und Pullover unterwegs, obwohl ihm seine Freunde vom Weitermarsch abrieten.

Bei Minusgraden und Sturmböen mussten gegen 20 Uhr Bergrettung und Polizeihubschrauber zu Hilfe eilen, per Wärmebildkamera konnten sie ihn entdecken. Der Aufwand war enorm – Details dazu im Facebook-Beitrag: Nur zwei Tage später war wieder eine junge Freundesgruppe aus Deutschland – 20, 21 und 24 Jahre alt – am Watzmann unterwegs. Doch diesmal nahm der Ausflug leider kein gutes Ende. in 2.300 Metern Höhe rutschte der Jüngste als Erster aus, schlitterte über den Wandkopf hinaus und stürzte in weiterer Folge gute 300 Meter senkrecht in die Tief

