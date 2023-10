Start für den Kindergartenzubau in Lilienfeld

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Katharina Schubert (Bauamt Stadtgemeinde), Architekt Siegfried Größbacher (Baukoopetative GmbH), Christiane Rauscher (Leitung Bauamt Stadtgemeinde), Vizebürgermeister Christian Buxhofer, Abt Pius Maurer, Bürgermeister Manuel Aichberger, Stadtamtsdirektor Thomas Dobner, Kindergarten-Stadträtin Patricia Rauscher, und Stadtrat Thomas Gravogl (Leitung Bauamt Stift)Die Stadtgemeinde Lilienfeld errichtet in den kommenden Monaten im Rahmen der „blau-gelben...

„Derzeit gibt es im Kindergarten Lilienfeld drei Kindergartengruppen. Geplant ist nun die Erweiterung des bestehenden dreigruppigen Kindergartens um eine zusätzliche Gruppe“, informiert Bürgermeister Manuel Aichberger. Dazu wird am Standort Klosterrotte 6 ein Zubau zum Bestandsgebäude errichtet. headtopics.com

Bereits im April 2023 hat eine Projektauswahlsitzung stattgefunden, bei der aus insgesamt vier Umsetzungsvorschlägen das Projekt der „Baukooperative GmbH“ aus Laaben als „Siegerprojekt“ auserkoren wurde. Das Auswahlgremium bestand dabei aus allen Stadträten, dem Vizebürgermeister und Bürgermeister. Fachlich beratend begleitet wurde die Jury dabei vom städtischen Bauamt sowie einem weiteren, beim Bauvorhaben nicht anbietenden Architekten.

„Da das im Eigentum des Stiftes Lilienfeld stehende Gebäude Klosterrotte 4 die zukünftige Tagesbetreuungseinrichtung beherbergen soll und damit einen wesentlichen Projektteil bildet, waren mit dem Stift Lilienfeld über den Sommer noch Detailgespräche zu führen und entsprechende Verträge vorzubereiten, ehe mit dem Bau tatsächlich begonnen werden konnte. headtopics.com

